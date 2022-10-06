Губернатор проконтролировал благоустройство по ул. М. Горького в Кургане

На этой. одной из центральных улиц Кургана, идет восстановление дорожного покрытия после масштабных работ по замене теплосетей. Именно по инициативе главы региона в этом году изношенные более чем на 90% трубы заменили на участке от улицы Томина до улицы Савельева. Теперь на этом участке укладывают новый асфальт. Вадим Шумков 6 октября в рамках очередного выезда на объект оценил ход работ. Также глава региона обсудил со своим заместителем Константином Малышевым, главой города Кургана Еленой Ситниковой и генеральным директором предприятия «Варгашинское ДРСП» Иваном Ситниковым планы по устройству тротуаров.

«Ул. М. Горького. Заменили ветхие теплосети на участке от Томина до Савельева. Теперь идут работы по восстановлению дорожного покрытия с заменой тротуаров. Прошлым годом уже отремонтировали участок ул. М. Горького от набережной до Томина. Попросил коллег строже следить за выполнением сроков работ и их качеством», - написал глава региона в своём телеграм-канале.

На ремонт аварийного участка тепловых сетей по ул. М. Горького, где раньше из-за прорывов местные жители регулярно оставались без горячей воды, а постоянные раскопки приносили неудобства автомобилистам, было выделено 220 млн рублей на условиях софинансирования Курганской генерирующей компании. Замена сетей позволит горожанам надолго забыть об этих проблемах. Работы по устройству тротуаров будут вестись параллельно с восстановлением дорожного покрытия.

Елена Ситникова отметила, что городской департамент ЖКХ продолжает ежедневно контролировать ход работ по благоустройству на участке теплосети на этой улице. Работы на объекте ведутся без выходных. Общая протяженность участка, который будет заасфальтирован, составляет 1 км.

«Новые трубы уже подают теплоноситель на жилые дома. Горячая вода у нас подается, отопление подается. Полностью все работы по монтажу системы отопления у нас завершены, и сейчас ведутся работы по асфальтированию», - рассказала глава города Кургана.

В этом году, благодаря привлечению федерального финансирования, также стартовали работы по замене ветхих сетей на новые водопроводные и канализационные сети с последующим ремонтом дороги на ул. К. Мяготина. На эти цели региону выделен первый транш из федерального бюджета в размере 265 млн рублей.

Фото пресс-службы губернатора Курганской области