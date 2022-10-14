Губернатор проконтролировал ремонт медучреждений в Куртамышском округе

Губернатор Вадим Шумков проконтролировал ремонт социальных объектов Куртамышского округа.

В Куртамыше практически закончен ремонт поликлиники, где обновлены не только стены, но и инженерные коммуникации, окна и двери. Идет замена окон в стационаре.

Работы ведутся на средства федерального и областного бюджетов. По программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» выделено более 15 миллионов рублей, уточнили коллеги из «Куртамышской нивы», которые присутствовали на встрече главы региона вадима Шумкова с руководством медучреждения.

В 2021 году привели в порядок детскую поликлинику, больница получила и дорогостоящее оборудование. За последние три года установили новые рентген, цифровой флюорограф, маммограф, две стоматологических установки, инсуфлятор (электронный прибор, используемый при проведении операций), сообщили в пресс-службе главы региона. Автопарк ЦРБ пополнился двумя новыми машинами скорой и тремя неотложной помощи.

В селе Верхнем установлен новый ФАП, в селе Белоногово капитально отремонтировали фельдшерско-акушерский пункт. За три года получили три мобильных ФАПа, которые позволяют обслуживать жителей небольших деревень и сёл. Ремонт с 2019 года прошел в восьми ФАПах округа.

В планах на 2023 год продолжить ремонт стационара.

Фото газеты «Куртамышская нива».