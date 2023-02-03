Губернатор проверил, на каком этапе находится капремонт школы №49

Глава региона Вадим Шумков и глава города Елена Ситникова сегодня, 3 июля, оценили ремонт курганской школы №49.

Сейчас в школе заканчивают отделку. Подрядчик отмечает, что работы идут в соответствии с графиком. Ремонт должен завершиться к 31 марта, уточнили в пресс-службе губернатора.

Директор школы Светлана Комарских отметила, что и дети, и родители следят за преобразованиями, радуются новым фото и видеоотчетам, которые выкладывают на ресурсах образовательного учреждения, и даже готовы присоединиться к приведению в порядок классов, когда все работы будут завершены.

«Ребята пойдут в классную школу вместо старого неуютного здания. Получается очень светло и комфортно! В этом году только в Кургане завершается ремонт 10 зданий школ», - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Елена Ситникова подчеркнула, что контроль за выполнением работ администрация города ведёт на постоянной основе. «Надо отдать должное, глава лично мониторит этот процесс. Все идет хорошо», - отметил Вадим Шумков.