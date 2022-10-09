Губернатор Шумков: «Мы регион совсем не богатый, но для наших парней сделаем все, что необходимо»

Губернатор Курганской области рекомендовал провести работу по уточнению списков для экипировки и снаряжения мобилизованных с тем, чтобы в дальнейшем не допустить ошибки, которые наблюдались в начале мобилизации. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале СилаVправде (V. Шумков).

«Сейчас рекомендовал с нашей поддержкой провести работу по уточнению списков. Заказ и закуп необходимого снаряжения и имущества ведём непрерывно.

Работаем и бюджетом, и средствами добровольной поддержки предпринимателей и граждан. Мы регион совсем не богатый, но для наших парней сделаем все, что необходимо, - заверил губернатор.

По мнению главы региона, работа по наведению порядка должна быть проведена и иными уполномоченными органами в обязательном порядке, чтобы не повторять ошибок.

«Необходим системный разбор обстоятельств, приведших к подобной ситуации. Необходима срочная совместная работа по упорядочиванию списков, возобновлению системы военных сборов, организация адекватной работы по формированию запасов всех видов экипировки и снаряжения в достаточном объёме.

Необходимо жестко спрашивать с тех, кто проявляет рвение и готовность несмотря ни на что отправлять парней «голыми-босыми да в чисто поле», лишь бы отчитаться об исполнении. Тех, кто работает по принципу чужая беда далеко, а «Россия большая и бабы ещё нарожают». Не нарожают. За проявление системной глупости и черствость надо отвечать», - считает Шумков.