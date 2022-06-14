Губернатор Шумков обратился в Правительство РФ с просьбой отдельно рассмотреть возможность очистки русла Тобола

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил в своем телеграмм-канале о разговоре с заместителем Председателя Правительства РФ Викторией Абрамченко и попросил ее отдельно рассмотреть возможность очистки русла Тобола.

«Несмотря на то, что это федеральное полномочие, наш регион, чтобы ускорить процесс, взял на себя затраты по разработке ПСД (проектно-сметная документация – ред.). Работы распределились на два этапа. По первому торги проводились несколько раз, но пока безуспешно.

Понимаем ситуацию с федеральным бюджетом. Вместе с тем очистка русла Тобола на фоне быстрого благоустройства и преображения города имеет для него не только эстетическое значение, но и во многом предопределяет полноту его водоснабжения. А мы во втором полугодии должны будем приступить к модернизации Арбинского водозабора», - написал Вадим Шумков.

Губернатор также сообщил, что в этой связи просил коллег рассмотреть различные варианты ускорения начала работ.

«Пообещали выделить допфинансирование и провести торги этим летом. Надеемся, все получится», - уверен в положительном разрешении этого вопроса глава региона.

Фото Николая Пушилина.