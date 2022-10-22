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Губернатор Шумков остался доволен ремонтом Курганского аэропорта

Но попросил проводить работы быстрее.

22 октября, 2022 - 12:30

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в ходе рабочего посещения Курганского аэропорта оказался удовлетворен качеством проводимых там ремонтных работ. Вместе с тем он попросил руководство воздушной гавани по возможности ускорить темпы ремонта. Об этом глава региона сегодня, 22 октября, написал в своем телеграм-канале «силаVправде (V. Шумков)».

«Аэропорт. Подъезд мы сделали год назад. Завершены фасады. Получается красиво и аккуратно. Идёт ремонт первого этажа. Неплохо, но темпы низкие. Остаётся ещё площадка на выходе и парковка в следующем году. Попросил двигаться пободрее», - написал губернатор.

Напомним, накануне Вадим Шумков опубликовал в своем телеграм-канале сообщение, в котором поделился впечатлениями и фотографиями по благоустройству микрорайона Восточный, где и находится Курганский аэропорт.

«Мкр. Восточный. Всегда считался символом необустроенности и плохих дорог. Последовательно меняем это восприятие. Прошлые годы поработали по дворам, фасадам, социальным объектам и ЖКХ», - написал глава региона.

В этом году, по словам губернатора, там ударно прошлись по дорогам.

«Много участков. Работы завершены практически везде. Тротуары завершаем сейчас», - дополнил свою запись Вадим Шумков.

Николай Волков.

Фото телеграм-канала «силаVправде (V. Шумков)».

22 октября, 2022 - 12:30

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