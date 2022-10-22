Губернатор Шумков остался доволен ремонтом Курганского аэропорта

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в ходе рабочего посещения Курганского аэропорта оказался удовлетворен качеством проводимых там ремонтных работ. Вместе с тем он попросил руководство воздушной гавани по возможности ускорить темпы ремонта. Об этом глава региона сегодня, 22 октября, написал в своем телеграм-канале « силаVправде ( V. Шумков)» .

«Аэропорт. Подъезд мы сделали год назад. Завершены фасады. Получается красиво и аккуратно. Идёт ремонт первого этажа. Неплохо, но темпы низкие. Остаётся ещё площадка на выходе и парковка в следующем году. Попросил двигаться пободрее», - написал губернатор.

Напомним, накануне Вадим Шумков опубликовал в своем телеграм-канале сообщение , в котором поделился впечатлениями и фотографиями по благоустройству микрорайона Восточный, где и находится Курганский аэропорт.

«Мкр. Восточный. Всегда считался символом необустроенности и плохих дорог. Последовательно меняем это восприятие. Прошлые годы поработали по дворам, фасадам, социальным объектам и ЖКХ», - написал глава региона.

В этом году, по словам губернатора, там ударно прошлись по дорогам.

«Много участков. Работы завершены практически везде. Тротуары завершаем сейчас», - дополнил свою запись Вадим Шумков.

Николай Волков.