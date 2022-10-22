Губернатор Шумков остался доволен ремонтом Курганского аэропорта

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в ходе рабочего посещения Курганского аэропорта оказался удовлетворен качеством проводимых там ремонтных работ. Вместе с тем он попросил руководство воздушной гавани по возможности ускорить темпы ремонта. Об этом глава региона сегодня, 22 октября, написал в своем телеграм-канале «силаVправде (V. Шумков)».
«Аэропорт. Подъезд мы сделали год назад. Завершены фасады. Получается красиво и аккуратно. Идёт ремонт первого этажа. Неплохо, но темпы низкие. Остаётся ещё площадка на выходе и парковка в следующем году. Попросил двигаться пободрее», - написал губернатор.
Напомним, накануне Вадим Шумков опубликовал в своем телеграм-канале сообщение, в котором поделился впечатлениями и фотографиями по благоустройству микрорайона Восточный, где и находится Курганский аэропорт.
«Мкр. Восточный. Всегда считался символом необустроенности и плохих дорог. Последовательно меняем это восприятие. Прошлые годы поработали по дворам, фасадам, социальным объектам и ЖКХ», - написал глава региона.
В этом году, по словам губернатора, там ударно прошлись по дорогам.
«Много участков. Работы завершены практически везде. Тротуары завершаем сейчас», - дополнил свою запись Вадим Шумков.
Николай Волков.
Фото телеграм-канала «силаVправде (V. Шумков)».
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