Губернатор Шумков поблагодарил судебных приставов за нелегкий труд

Губернатор Вадим Шумков поздравил судебных приставов с профессиональным праздником, который отмечается 1 ноября.

- Уважаемые сотрудники и ветераны управления федеральной службы судебных приставов по Курганской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником.

Служба судебных приставов без преувеличения была и остается надежной опорой в судебных делах. На протяжении многих лет приставы стоят на страже справедливости и защищают права тех, кто в этом нуждается. Сотрудники службы контролируют надлежащее и неукоснительное исполнение решений суда.

Наши земляки, несущие эту непростую службу, не раз демонстрировали героизм, обеспечивая соблюдение правопорядка и законности. Иногда ценой своей жизни, как это сделал судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Михаил Малинников.

Убежден, что профессионализм, отвага, верность служебному долгу и Родине впредь останутся главными качествами, характеризующими сотрудников службы судебных приставов. Ваша деятельность повышает уважение людей к отечественной правоохранительной системе.

Благодарю вас за нелегкий, но такой нужный государству и гражданам труд. Желаю вам с честью и достоинством выполнять профессиональный долг и обеспечивать порядок и законность. Здоровья вам и вашим родным, благополучия и добра.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков.

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