Губернатор Шумков поручил начать проектирование нового экопарка

«В Рябково очень хороший лесной массив, с очень доброй историей. С учетом опыта других городов рассмотрим там создание экопарка. Будет удобно и жителям микрорайона, и всего города, да и проезжающим понравится. Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор Вадим Шумков.

Далее глава региона сообщает, что попросил коллег в этом году начать работу по проектированию указанного объекта.

«В следующем году начнём работы. Постараемся увязать сочетание природы и прогулочных территорий, а также возможностей для детских игр и занятий спортом. Экопарк будет удобен и для взрослых, и для малышей», - считает губернатор.

Напомним, что в настоящее время в Кургане ведется обустройство парка в 4-м микрорайоне Заозёрного жилого массива, который с большим отрывом стал лидером в онлайн-голосовании за общественные территории, которые планировалось обустроить по программе «Формирование комфортной городской среды».

На прилегающей территории в следующем году будет устроена площадка для занятий экстремальными видами спорта, в том числе велоспортом ВМХ и скейтбордингом.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.