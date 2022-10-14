Губернатор Шумков поручил помочь с ремонтом дома мобилизованного куртамышанина

Доделать ремонт частного дома семье мобилизованного жителя Куртамыша поможет областное правительство. Такое поручение сегодня, 14 октября, дал губернатор Вадим Шумков при посещении семьи в рамках рабочей поездки в Куртамышский округ.

«Семье будет выделена прямая материальная помощь. И так будем отрабатывать по каждой семье – конкретная проблема и ее решение», - отметил глава региона.

В ходе общения с членами семьи Вадим Шумков подарил Артему новый конструктор, который пополнит коллекцию игрушек. Недавно семье мобилизованного куртамышанина бесплатно привезли дрова, доставили продуктовый набор.

В разговоре с губернатором Наталья сообщила, что на работе с пониманием отнеслись к ее проблемам, передвинули график с учётом забот мамы ученика начальной школы.

Обращаться по всем возникающим вопросам семье мобилизованного рекомендовади заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина, начальник главного управления социальной защиты населения Елена Ситникова, глава округа Андрей Гвоздев.

По информации пресс-службы губернатора Курганской области.