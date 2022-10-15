Губернатор Шумков поручил разобраться с просрочками подачи тепла в дома курганцев

Губернатор Вадим Шумков поручил заместителю Константину Малышеву и главе Кургана Елене Ситниковой разобраться с просрочками подачи тепла в жилые дома курганцев. Об этом он написал в своем телеграм-канале t.me/silavpravdevshumkov.

«Общаюсь с жителями. Люди жалуются, что ещё случаются сбои и просрочки в подаче тепла в дома жителей.

К счастью, это уже не тот унаследованный «ужас-ужас», как первые два года, когда многие дома подключать к теплу приходилось практически вручную уже в морозы, вытаскивая чиновников из домов по ночам, выгоняя криворуких подрядчиков с объектов, чтобы не разморозили трубы при проведении простейших работ.

Но проблема есть. И кроме ветхих сетей, причина, к сожалению, та же - тепло подключается в дома через управляющую компанию. Если жители ее не выбрали и решили управлять сами, то напрямую.

Потому, если те выполнили все своевременно и организовали проведение всех необходимых регламентных работ, за редчайшим исключением, тепло подается вовремя и в полном объёме.

Если же дом не готов, то мало того, что мучаются его жители. Подача тепла по линейке, где часть готова к приему тепла, а часть не готова, с неравномерным давлением приводит к порывам сетей на стыках у других домов. В итоге страдают ещё и другие люди. Приходится вести аварийные работы в недавно отремонтированных за счёт бюджета дворах, раскапывать новые тротуары.

Поручил заместителю губернатора Константину Малышеву и главе администрации Кургана Елене Ситниковой плотнее заняться данной проблемой. С изучением опыта других регионов, которые прошли или проходят этот путь.

Придётся поактивнее подключаться и правоохранительным органам. Изображать всенародную борьбу с нерадивыми чиновниками всегда проще. Гораздо сложнее сбалансировать общую работу так, чтобы и люди были довольны, и никто крайних не искал.

Пора от аварийщины и компанейщины переходить к системной работе на общее благо», - резюмировал глава региона.