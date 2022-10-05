Губернатор Шумков поздравил курганских учителей с профессиональным праздником

Уважаемые педагоги и ветераны педагогического труда. Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником!

Мы часто говорим о том, что многое зависит от условий, в которых растут и учатся наши дети. Потому уже не первый год по нарастающей мы проводим масштабную модернизацию зданий наших образовательных учреждений, оснащению их современной техникой и оборудованием. Строим новые уютные и комфортные здания. Таких отремонтированных и построенных объектов уже сотни. Для активных и инициативных ребятишек в регионе работают «Кванториумы» и «Точки роста», активно развивается подготовка по ИТ-направлению, быстро улучшаются имеющиеся и создаются новые возможности по занятию спортом. Решаются иные накопленные десятилетиями проблемы образования.

Но сегодня во главе угла вы и ваша работа. Профессия учителя всегда была одной из самых важных, во все времена. А сейчас и подавно. Прежде всего потому, что на вас помимо задачи обучения лежит ответственнейшая миссия – воспитание подрастающего поколения, формирование будущего нашей страны. Вы первые после родителей, кто системно касается души ребенка, занимается формированием его характера. И именно от того, насколько искренне и профессионально вы это сделаете, во многом зависит судьба человека. Важно в каждом ребёнке увидеть индивидуальность, помочь ему сформироваться как личности, как достойному гражданину нашего общества.

Именно школа во многом и определяет дальнейший жизненный путь человека. Потому воспитание и определено нами в качестве миссии. Не задачи, не функции, а именно миссии. И эта миссия должна занять важнейшее место в учебном процессе. Я уже говорил и могу повторить, для меня, для всех нас гораздо важнее количества баллов ЕГЭ качество маленьких граждан, которых мы растим, а затем выпускаем из школьных стен. Потому что первое им пригодится в жизни только раз, а второе останется с ними на всю жизнь и будет определять не только их будущее, но и будущее огромного количества других людей, будущее всей страны. Полагаю, что не за горами время, когда у нас появится и единая система ценностей, помогающая повысить и эффективность воспитания, и сплотить наше общество.

Дорогие учителя, одним словом, без вас, без вашей любви к детям и к своей профессии, готовности делиться с каждым своим учеником не только знаниями, но и частичкой вашей души и энергии, даже самые современные и высокотехнологичные здания и классы будут бесполезны! Сердечно благодарю каждого из вас за ваш труд, за миссию, которую вы уже сегодня выполняете, ну а наших ветеранов – за формирование добрых традиций советской школы, многие из которых сегодня, к счастью, вновь возвращаются в систему образования. Спасибо вам. Здоровья и благополучия вам и вашим семьям.

Губернатор Курганской области В.М. Шумков

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