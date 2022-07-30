Губернатор Шумков принял участие в инаугурации главы Каргапольского округа

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 29 июля проконтролировал работы объектах Каргапольского округа вместе с вступившим в должность главы муниципалитета Евгением Ленковым.

Масштабные работы идут в школе имени героя Советского Союза Николая Махова. Строители обещают работать быстро и качественно, с опережением графика.

Губернатор указал им отремонтировать подъезд к школе, а также запланировать в следующем году установку пришкольного мини-стадиона.

В детском саду «Колосок» ремонтируют инженерные коммуникации, частично меняют полы и окна. Глава региона сказал новоиспеченному главе предусмотреть ремонт внутренних помещений и фасада.

Рядом с детсадом ремонтируют одно из зданий Каргапольской специальной (коррекционной) школы-интерната. Идут работы и в Сосновской основной школе. Продолжится в этом году и обновление детской школы искусств в Каргаполье.

Ообновляется и оснащается оборудованием Каргапольская ЦРБ. В прошлом году капитально отремонтированы ФАПы в сёлах Усть-Миасское и Окуневское, а также посёлке Майский. В 2020 – начале 2021 г.г. в Каргапольском округе также установили четыре новых модульных ФАПа в селах Брылино, Долговское, Сосновка и Малышево.

«Также, традиционно) ремонтируем детский сад, школы, больницу. В следующем году строим новую школу в пос. Красный Октябрь. По завершению ремонта школы имени Героя Советского Союза Махова договорились построить нормальный подъезд, а у самой школы сделать современный мини-стадион», написал глава региона по итогам визита на своей странице «ВКонтакте».

Особое внимание в ходе визита глава региона уделил ремонту дорог и коммунальных сетей. В прошлом году благодаря строительству и запуску новых очистных сооружений удалось решить одну из застарелых проблем посёлка.

Сейчас на улице Ленина идет активное строительство водопровода, параллельно с этим меняют старые сети, после чего будет уложено новое асфальтовое покрытие и обустроены тротуары от ул. Кирова до ЦРБ. Щебеночное покрытие сделают на дорогах по улице Береговая в д. Заречье.

«На следующий год договорились сделать центральную улицу Мира, нужно, чтобы опорная сеть райцентра была в порядке. И каждый год я поручил выносить не на ремонт, а на строительство нового асфальта там, где его не было, по одной-две дороги. Мы людям должны давать качество жизни. Глава как раз должен решать с населением, какие это будут дороги, готовить проект, контролировать подрядчиков, работы, поверьте, хватит», - рассказал губернатор.

По информации пресс-службы губернатора Курганской области.