Губернатор Шумков проинспектировал ход ремонта автотрассы Курган-Воскресенское -Казахстан

В Курганской области завершают масштабный ремонт трассы Курган – Воскресенское – граница Казахстана. В четверг, 21 июля, губернатор Вадим Шумков проконтролировал, как идут работы.

Общая протяженность автомагистрали от Кургана до Казахстана составляет около 103 км. В прошлом году по личному поручению главы региона привели в порядок 48 км. В этом году в планах обновить 54,8 км дорожного полотна.

«Уже писали, что в прошлом году проведен ремонт большого участка этой дороги общей протяженностью 48 км, а в этом году завершаем ремонт двух участков - в сторону Казахстана и Кургана - одновременно. Проходим райцентр Половинное и еще порядка 22 км до границы. Ближе к городу работы ведутся уже в районе пос. Европейский. До конца сезона подрядчик должен дойти ремонтом до памятника Лыжному полку, чтобы от Кургана до границы дорога была сделана полностью. В планах ещё и обустройство освещения части трассы с наибольшей плотностью движения», - отметил губернатор Вадим Шумков в своем телеграм-канале.

На региональных участках в Половинском муниципальном округе работы ведутся с опережением графика. В настоящее время работы на проезжей части завершены, протяженность нового асфальтобетонного покрытия составляет 23,8 км. Ведется укрепление обочин, устройство посадочных площадок, после установят автопавильоны, дорожные знаки, нанесут разметку, в том числе на пешеходных переходах. Выполняются работы по уширению проезжей части, фрезерованию покрытия, укладке нижнего слоя, сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

Фото пресс-службы губернатора.

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