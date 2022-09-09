Губернатор Шумков провёл рабочую встречу с учредителем ООО «Рассвет» Василием Крюком

Губернатор Курганской области Вадим Шумков провел рабочую встречу с учредителем ООО «Рассвет» Василием Крюком. Хозяйство значительно расширило свой земельный клин, вовлекая в оборот ранее длительное время не обрабатываемые земли сельскохозяйственного назначения. В этом году предприятие реализует масштабный инвестпроект, вкладывая 350 миллионов рублей в строительство сушильного комплекса, расположенного в Шадринском округе.

В 2022 году ООО «Рассвет» проводит культуртехнические мероприятия и планируется ввести в оборот 477 га пашни. Сейчас, как и в других хозяйствах, здесь активно идут осенние полевые работы. На 7 сентября обмолочено 12,7 тыс. га зерновых культур (46%), собрано 37,7 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составила 30,8 ц\га, что выше чем в среднем по области. Обмолочено 2,9 тыс. га масличных, собрано 4,1 тыс. тонн маслосемян по 13,9 ц с 1 га. Под урожай 2023 года посеяно озимых культур на площади 2,8 тыс. га.

Хозяйство выращивает крупный рогатый скот абердин ангусской породы и овец. Сейчас в ООО «Рассвет» работает 190 человек. За 6 месяцев 2022 года сельхозпредприятие приобрело 14 единиц техники и оборудования на 82,2 млн рублей.