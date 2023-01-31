Губернатор Шумков рассказал о планах по восстановлению социальных учреждений

Губернатор Вадим Шумков анонсировал планы на 2023 год по восстановлению детских оздоровительных лагерей Курганской области.

«В этом году очень активная программа восстановления наших социальных учреждений - больниц, школ, детских садов, музеев, домов культуры, спортивных объектов будет продолжена. Как планировали, в этом году зашли с новой программой модернизации в наши детские оздоровительные лагеря», - сообщил в личном телеграм-канале глава региона Вадим Шумков.

Вадим Шумков сослался на сообщения подчиненных, которые проинформировали его, что работы которые строители проводят уже на трёх площадках. В частности идет восстановление законсервированного лагеря им. К. Мяготина.

«Здесь приступили к обновлению части спальных корпусов и подготовке к установке новых модульных зданий столовой, медицинского блока и душевых. Планируется создание дополнительной спортивной инфраструктуры, тренировочных полос на базе лагеря ещё одной площадки военно-патриотического воспитания», - уточнил в мессенджере губернатор.

Вадим Шумков также сообщил, что начался ремонт двух спальных корпусов в культурно-оздоровительном комплексе «Космос». В «Лесной республике» строители приводят в порядок два жилых корпуса и бассейн. На очереди обеденный зал.

«По остальным пяти площадкам, которые заявлены в программе, также готовится начало работ», - добавил губернатор.