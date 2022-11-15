Губернатор Шумков рассказал о завершении строительства кетовского водопровода

В селе Кетово завершили строительство водопровода.

«Объект также «с бородой». Как это нередко бывает, много лет назад одни его «поматросили», другие «бросили». В итоге - государству достался криминальный недострой с отклонением от проекта и кучей недоделок, а жители остались без долгожданного центрального водоснабжения», - сообщил в личном телеграм-канале губернатор Вадим Шумков.

По словам главы региона, правительство области на достройку водопровода выделило дополнительно 26 млн рублей.

«Все привели в порядок в части колодцев, линейных объектов. По технической части работы завершены, остались документальные, чтобы ввести водопровод в эксплуатацию. А главное - жители будут с чистой водой», - добавил Вадим Шумков.

Ранее мы сообщали, что губернатор Курганской области посетил новую школу на 1100 мест в селе Кетово. Глава региона сообщил, что местные дети сядут за новые парты уже после январских каникул.

Договор на приобретение объекта власти Кетовского муниципального округа подписали на днях. Директор департамента образования и науки Андрей Кочеров отметил, что сейчас размещены торги на приобретение необходимого для учебного процесса оборудования. Его необходимо доставить в классы, мастерские, спортивные залы.

Фото из телеграм-канала губернатора Вадима Шумкова.

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