Губернатор Шумков сообщил об отправке снаряжения для артиллерийской бригады, в составе которой находятся курганцы

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил в своем телеграм-канале об отправке военного снаряжения и допкомплектации для курганских бойцов в составе артиллерийской бригады, которые сейчас находятся в зоне СВО на Донбассе.

«С и.о. командира 232-й реактивной артиллерийской бригады Сергеем Степановым. Летом мы уже отправляли партию груза для наших ребят в составе этой бригады на территории Донбасса. Сейчас приобрели и отправили для парней ещё снаряжения и допкомплектации почти на 6 млн рублей.

Ребята воюют геройски. Будем поставлять все, что необходимо.

Также окажем единовременную матпомощь их семьям, - написал глава региона в своем паблике.

Накануне Информационное агентство ТАСС сообщило, что Правительство РФ в связи с проведением частичной мобилизации разрешило регионам закупать по заявкам Минобороны снаряжение и оборудование для военных.

В постановлении, подписанном Михаилом Мишустиным говорится, что региональные и местные власти, а также бюджетные учреждения и унитарные предприятия смогут закупать беспилотники и средства их обнаружения, средства радиосвязи, электроники, приборы ночного видения, тепловизионные бинокли и прицелы, приборы обнаружения лазерных и оптических систем наведения, автотранспорт, обмундирование, туристическое снаряжение, лекарства, средства личной гигиены, продовольствие, стройматериалы и прочее.

С учетом проведения специальной военной операции, мобилизации и мобилизационной подготовки разрешается закупать иностранные промышленные товары, добавляется в документе.

На фото: губернатор Курганской области Вадим Шумков и и.о. командира 232-й реактивной артиллерийской бригады Сергей Степанов.

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