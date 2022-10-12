Губернатор Шумков уволил начальника государственной жилищной инспекции

По итогам выезда губернатора Вадима Шумкова 11 октября в несколько дворов города Кургана, где была выявлена неудовлетворительная работа управляющих компаний, уволен начальник государственной жилищной инспекции Владимир Чупахин. Временно с 12 октября исполнять обязанности руководителя ведомства будет Дмитрий Пысин - заместитель начальника государственной жилищной инспекции Курганской области - старший государственный жилищный инспектор, сообщает официальный сайт правительства области.

Кроме того, Вадим Шумков настоятельно порекомендовал главе администрации города Кургана Елене Ситниковой привлечь к ответственности сотрудников, отвечающих за реализацию административных полномочий в муниципалитете.

Глава региона обратился к руководству подразделений правоохранительных органов: «Ситуация постепенно и последовательно улучшается. Все больше чистых и отремонтированных дворов многоквартирных домов в наших муниципалитетах. И тем более дико смотрится, когда в центре областного города встречаются дворы, где вообще не осуществляется никаких работ по их содержанию. Подобные «деятели», руководящие такими управляющими компаниями, нередко умело прячутся то за «мораториями», то за своим коммерческим статусом. Они собирают деньги с пенсионеров и не предоставляют услуги вообще, либо по принципу «кое-как», выводя деньги, по факту - обворовывая пожилых людей», - передает слова Вадима Шумкова пресс-служба губернатора.

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