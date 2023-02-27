Губернатор Вадим Шумков оценил ход ремонтных работ в курганских театрах

Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

"Сегодня прошли два знаковых для культуры области объекта. Областной театр драмы и детский театр кукол "Гулливер". На объектах работы идут. В театре кукол завершена основная часть, связанная с сохранением объекта и укреплением его конструктива. Теперь дело за отделкой и скоростью проведения работ", - написал Вадим Шумков.

Губернатор попросил руководителя работ следить за этим лично. Справа от "Гулливера" после сноса второго аварийного дома будет создан красивый сквер с детской игровой зоной. Вадим Шумков обратился к главе Кургана Елене Ситниковой с просьбой ускорить работы по проектированию.

"В театре драмы большая часть работ выходит уже на предфинишный уровень. Некоторые помещения уже готовят под покраску и под отделку. Самое главное – прибыли новые люстры. Также попросил коллег максимально поспешать с работами, а то артистический люд уже устал мыкаться по чужим площадкам", - отметил глава региона.