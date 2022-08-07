Губернатор Вадим Шумков поблагодарил железнодорожников за добросовестный труд

Дорогие железнодорожники, уважаемые ветераны!
Поздравляю вас с профессиональным праздником.
Железная дорога - это не только любимые многими пассажирами путешествия
и поездки, но и серьезная система, от работы которой зависит развитие
экономики. Своим трудом вы соединяете людей и предприятия, города и
регионы, помогаете нашим производителям доставлять выпущенную в
Курганской области продукцию в другие регионы и страны.
Вашим традициям почти две сотни лет, в то же время отрасль настолько
современна, что новшествами, технологиями, услугами и цифровыми
сервисами железнодорожников по праву гордится страна, с удовольствием
пользуются наши жители.
Во все годы, в любые исторические периоды вас отличает главное – высокий
уровень ответственности и профессионализм.
Всех, кто связал свою трудовую жизнь с железной дорогой, благодарю за
добросовестный труд. Желаю мира и добра, крепкого здоровья и
благополучия вам и вашим близким.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков.
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