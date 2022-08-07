Губернатор Вадим Шумков поблагодарил железнодорожников за добросовестный труд

Дорогие железнодорожники, уважаемые ветераны!

Поздравляю вас с профессиональным праздником.

Железная дорога - это не только любимые многими пассажирами путешествия

и поездки, но и серьезная система, от работы которой зависит развитие

экономики. Своим трудом вы соединяете людей и предприятия, города и

регионы, помогаете нашим производителям доставлять выпущенную в

Курганской области продукцию в другие регионы и страны.

Вашим традициям почти две сотни лет, в то же время отрасль настолько

современна, что новшествами, технологиями, услугами и цифровыми

сервисами железнодорожников по праву гордится страна, с удовольствием

пользуются наши жители.

Во все годы, в любые исторические периоды вас отличает главное – высокий

уровень ответственности и профессионализм.

Всех, кто связал свою трудовую жизнь с железной дорогой, благодарю за

добросовестный труд. Желаю мира и добра, крепкого здоровья и

благополучия вам и вашим близким.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков.

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