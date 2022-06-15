Губернатор Вадим Шумков поделился масштабными планами по ремонту трасс

В Курганской области в 2022 году планируют отремонтировать в общей сложности 350 км дорог.

Губернатор Вадим Шумков в своём телеграм-канале «Сила V правде (V. Шумков)» поделился масштабными планами по ремонту трасс, которые связывают Курганскую область с соседями, а также соединяют населённые пункты внутри региона:

- Огромное внимание уделяем дорогам, которыми пользуются наши граждане, а также приезжающие к нам в регион и проезжающие его гости. Год назад завершили ремонт транзитной трассы Исетское - Шадринский округ. В этом начинаем ремонт транзитных трасс Далматово - Уксянское, Шадринск - Миасское, а также транзитной дороги от трассы Иртыш (Шумихинский округ - Песчанотаволжанское - Шадринск). Ремонт проведём в этом и следующем годах. Общий объём финансирования указанных объектов превышает 3 млрд рублей.

В пресс-службе главы региона сообщили, что в этом году завершат ремонт трассы от Половинного до Кургана и начнут приводить в порядок участки дорог до границы с Казахстаном в Половинском и Звериноголовском округах.

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