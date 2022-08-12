Губернатор Вадим Шумков: «Получается классно!!!»

Учеников 11-й школы города Кургана 1 сентября вновь ждет сюрприз. В прошлом году было капитально отремонтировано внутри и снаружи здание образовательного учреждения. А в этом году по личному распоряжению губернатора Вадима Шумкова благоустраивают пришкольную территорию.

Сегодня, 11 августа, глава региона в рамках очередного объезда по городу оценил ход работ. В поездке его сопровождали заместитель губернатор по социальной политике Лариса Кокорина и глава Кургана Елена Ситникова.

«Совсем недавно сделали комплексный ремонт 11-й школы. Сейчас уже завершаем благоустройство прилегающей территории. Получается классно!!! А сейчас в городе идёт комплексный ремонт ещё 10 школ. И строим ещё 2 мини-стадиона. Просто потому, что - #РебятишкамЛучшее», - написал по итогам объезда Вадим Шумков в своем телеграм-канале «силаVправде (V.Шумков)».

Елена Ситникова доложила губернатору, что на территории 11-й школы работы идут с опережением графика. Уже заасфальтированы территория вокруг здания и внутренний двор, идут работы по газонам. Совсем скоро приступят к монтажу ограждения.

«Подрядчик уже не первый год работает на территории города Кургана. Очень качественно выполняет свои работы, претензий по качеству нет. Мы проверяем это в том числе с учетом лабораторных испытаний. Поэтому все сделано на достойном уровне. Работы контролируются ежедневно и директором образовательной организации, и управлением дорожного хозяйства», - рассказала Ситникова.

Вадим Шумков подчеркнул, что областное правительство целенаправленно уделяет особое внимание приведению в порядок не только зданий образовательных учреждений, но и благоустройству прилегающей территории.

«На таких примерах воспитываем детей, что в жизни все должно быть красиво. Мы очень часто говорим, что надо построить детский садик, школу, и забываем, еще с советского прошлого, такую хорошую мысль, что человека определяет среда. Детей определяет - сознание. Когда ребенок с детства ходит в аккуратную, чистую школу с нормальной территорией, он формируется также гармоничным гражданином. Я благодарен главе города и подрядчикам, которые работают на объектах. С учетом ремонтов 2019-2021 годов большая часть учебных учреждений приведена в порядок. Сейчас также приводятся в порядок объекты среднего профессионального образования», - подчеркнул губернатор.

В ходе объезда обсудили вопрос расширения улицы Гоголя.

«Неподалеку от школы, в самом центре города основная городская магистраль - улица Гоголя - кривая и узкая. Тротуаров практически нет. Нужно выпрямлять и расширять улицу, делать парковочные места, а также комфортную визуализацию на обновлённый центральный парк и реку.

По информации пресс-службы губернатора.

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