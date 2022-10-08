Губернатор Вадим Шумков поручил проводить углублённые занятия для мобилизованных курганцев.

"Дал поручение, чтобы с нашими парнями, кто уже мобилизован и находится в части, а также ждет призыва в ближайшее время, проводили углубленные занятия. В основе - боевая подготовка, первичная медицинская помощь, работа с квадрокоптером, иное.

Сформировали для этого группу лиц, имеющих соответствующие навыки и опыт", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Также Вадим Шумков отметил, что регион продолжает приобретать необходимое снаряжение и оборудование, как для военнослужащих-участников СВО воинской части, базирующейся в регионе, так и для мобилизованных земляков.

"Также сейчас заказываем маскхалаты, квадрокоптеры, целый ряд позиций иного снаряжения и оборудования.

Будем приобретать все, что необходимо", - подчеркнул губернатор, ранее рассказав, что "полностью закрыли все заявки на снабжение военных из нашей части", поблагодарив всех, кто принимал участие в этой работе.

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