Губернатор Вадим Шумков поручил разработать меры против IT-мошенников

По данным регионального УМВД, в прошлом году было совершено более 2 тысяч преступлений, связанных с IT- мошенничеством. Преступники похитили у жителей области 228 миллионов рублей. Мошенники часто вынуждают граждан не только расстаться с накоплениями, но и брать непосильные для них кредиты. Звонят в основном с территории Украины, а значит, средства, отнятые преступным путем у граждан, направляются на приобретение вооружения.

«Мы должны отдавать себе отчет, что вооружаем ту сторону. За эти деньги убивают наших парней. Это не просто старушка взяла два миллиона и отправила мошенникам. На эти деньги потом купили вооружение и убили ее родственника», - подчеркнул губернатор в ходе координационного совещания по обеспечению правопорядка в Курганской области.

В числе предложений, озвученных силовиками и поддержанных главой региона - формирование банками такого порядка обслуживания граждан, при котором между получением заемных средств и дальнейшими операциями с ними был бы некий временной разрыв. Это позволит людям одуматься. Внимание необходимо уделить оповещению родственников заемщика сотрудниками банка о его намерении взять в банке кредит, поскольку от этого в конечном счете зависит и благополучие семьи, родные и близкие могут повлиять на решение человека.

Вадим Шумков также попросил финансистов обращать внимание на то, сколько гражданин берет кредитов, как он их берет и как собирается распорядиться в дальнейшем.

«На деньги, которые воруют у вас эти уроды, приобретается оружие, чтобы убивать ваших же родных и близких, принимающих участие в СВО. Не предавайте их. Не берите трубку. Не разговаривайте с теми, кого не знаете. Банки и службы безопасности вам не звонят!» - также предостерег курганцев Вадим Шумков в своем телеграм-канале.