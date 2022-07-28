Губернатор Вадим Шумков поставил задачи по модернизации лагеря имени Коли Мяготина

Губернатор Вадим Михайлович Шумков 27 июля провел выездное совещание по модернизации лагеря имени Коли Мяготина, расположенного в Кетовском районе.

«Это лагерь с прекрасной историей. Это память. Он сам по себе символ эпохи. Нельзя его бросать в таком состоянии. Сделаем его в современном виде для нового поколения ребятишек ещё лучше, чем был. Сделаем все новое - и домики для размещения детей и подростков, и спортивно игровую инфраструктуру. Лагерь будет современным и красивым», - подчеркнул губернатор Вадим Шумков в своём телеграм-канале.

Профильные ведомствам губернатор указал провести инвентаризацию объектов на территории лагеря, подготовить план необходимых работ по реконструкции, поскольку здесь должны быть созданы современные и комфортные условия, для патриотического воспитания подрастающего поколения. Возрождение лагеря имени Коли Мяготина, который передан в собственность администрации Кургана, – это часть масштабной программы по обновлению учреждений детского отдыха, инициированной главой региона.

Программа рассчитана на 2 – 3 года, она будет включать в себя проектирование, капремонт и строительство новых объектов на территории лагерей.

В Курганской области планируется привести в порядок лагеря «Космос», «Зеркальный», «Красные орлы», «Салют», «Зеленый борок» и «Лесная республика». Об этом также сообщил губернатор в личном телеграм-канале.

Вадим Шумков считает, что первые шаги в этом направлении уже сделаны. За последние три года в регионе не только привели в порядок и построили сотни объектов образования и здравоохранения, год назад запущен в работу спортивно-патриотический лагерь «Чумляк», поэтапно модернизируются лагерь имени Островского и лагерь «Салют».

Масштабную программу по приведению в порядок объектов детского отдыха поддержали и депутаты Курганской областной Думы.

«Двумя руками за, замечательная программа. Это же не только детский отдых, это еще и оздоровление. В лагерях дети будут отдыхать и получать лечение что очень важно. Мы растим настоящих патриотов нашей страны здоровых, сильных. Это и рабочие места дополнительные, об этом не стоит забывать. Это занятость и большие деньги, которые будут работать в экономике Курганской области. Поэтому Курганская областная Дума поддерживает двумя руками. Мы в одной команде с губернатором. Все начинания, которые есть, всегда готовы поддерживать и работать вместе с ним», - отметил заместитель председателя Курганской областной Думы Евгений Кафеев.

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