Губернатор Вадим Шумков поздравил курганцев с Днем эколога

Уважаемые жители Курганской области! Сегодня, 5 июня, отмечается День эколога и Всемирный день окружающей среды.

С годами тема экологии не перестает быть актуальной и значимой. Охраняя леса и реки, мы думаем о здоровье и благополучии наших детей и внуков. Государство решение вопросов охраны окружающей среды сделало одним из своих приоритетов. В стране и в нашей области меняются подходы к системе обращения с отходами, повышению качества воды и воздуха, сохранению уникальных видов и объектов природы. Без этого сохранение экологического благополучия невозможно.

Уважаемые защитники природы, специалисты по охране окружающей среды, общественные деятели и экологи-активисты! Пусть все ваши усилия не будут напрасны и находят положительный отклик и понимание со стороны и бизнеса, и населения. Желаю вам упорства и настойчивости в благородной деятельности и больших успехов.

Губернатор Курганской области В.М. Шумков.