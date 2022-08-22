Губернатор Вадим Шумков поздравил курганцев с Днем государственного флага

Дорогие друзья!

22 августа наша страна отмечает важный и значимый праздник – День Государственного флага Российской Федерации.

В 1991 году в этот день впервые в современной истории в Москве был поднят на флагштоке российский триколор.

Путь, пройденный Россией с того дня, был непростым и нелегким. Преодолеть многое помогла исторически обоснованная уверенность – мы граждане великой страны, великой во все времена и периоды. Государственный флаг поддерживал эту почти генетическую убеждённость. А это, в свою очередь, заставляло нас действовать так, чтобы дать нашим детям, внукам возможность жить в великой стране.

Под государственным триколором мы устояли и окрепли как страна. И сегодня идем дальше. Как и много веков назад, под трехцветным знаменем сражаются российские герои, борются против фашизма и насилия, совершают подвиги.

Под этим флагом мы работаем, развиваем Курганскую область, добавляем трудовые достижения в копилку родной страны, растим детей и уверенно смотрим будущее.

С праздником, земляки! Желаю вам мира и добра!

Губернатор Курганской области Вадим Шумков