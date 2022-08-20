Губернатор Вадим Шумков поздравил курганцев с Днём города

Друзья мои, дорогие мои земляки, родные мои.

Ровно три года назад, так же, в августе 2019 года на День города выступали ребята из группы «Любэ», и я в первый раз поздравлял город Курган. Тогда я назвал его своим другом. И пообещал подарить ему новые объекты, стройки, ремонты, благоустройство. Я обещал подарить ему развитие.

Прошло три года. Я не подвёл. Ни его, ни вас, потому что за эти три года мы прошли, а правильнее сказать, пробежали огромный путь. И Курган уже совершенно другой. Всего лишь три года. И сотни объектов. Школы, детские сады, больницы, парки, дворы, дороги, объекты спорта, экономики и ЖКХ, памятники архитектуры и жилые дома. Они отремонтированы, построены, строятся, либо ремонтируются.

Но, конечно же, самое главное, что и вы уже другие. Вы - это люди Кургана, его жители. Ваши лица, ваши души. Главные изменения произошли там. Лица людей стали светлее, а души начали очищаться. Люди стали много гулять, улыбаться, люди полюбили свой город заново. И все это ваш труд, это ваших рук дело, мои родные!!! Никто бы не смог сделать столько за такие короткие сроки, а вы смогли! Это вы вернули свой город к жизни, сделав его чистым и уютным, хорошеющим день ото дня и бурно развивающимся. Я же, зная о его новых планах в части строительства новых жилых районов, новых проектов благоустройства, могу вам сказать только одно - ещё через три года Курган будет настоящим красавцем. И это снова сделаете вы. Своим трудом. Своей любовью. Потому, что вы такие. Потому что в вас главная сила, а в ваших сердцах - правда. Ведь все именно так, мои родные. А это значит, вам все это по плечу, мои дорогие земляки. И это станет новым подарком к очередному Дню рождения вашего любимого города!

А здесь, сейчас я попрошу вас только об одном.

Сделайте все и сделайте так, чтобы все те изменения, о которых мы говорим, стали необратимыми. Чтобы никто и никогда не смог свернуть с этого пути, перечеркнуть или обесценить ваши достижения! Не дайте этого сделать ни словом, ни делом! Пусть так и будет. И пусть Курган с его темпами ещё через три года станет одним из лучших и самых уютных для жизни городов не только УрФО, но и нашей страны.

А для этого пусть с вами всегда пребудет сила и слава тех, кто основал, строил и защищал наш Курган. Их сила и слава. Их сила и честь! С праздником, мои земляки, с Богом, мои дорогие!

Губернатор Курганской области Вадим Шумков.