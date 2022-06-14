Губернатор Вадим Шумков поздравил курганцев с Днём русского языка

Дорогие земляки!

Сегодня наша страна отмечает сразу два значимых праздника - День русского языка и день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Уважение и любовь к родному языку, как и уважение к традициям и обычаям наших предков, гимну и флагу нашей страны - это основа нашей национальной идентичности, если хотите - часть нашей национальной идеи.

На русском языке написаны не только произведения Пушкина, но и других наших великих писателей, которые составляют сокровищницу мировой литературы. На русском прозвучало 12 апреля 1961 года знаменитое гагаринское "Поехали", которое ознаменовало старт освоения космоса человечеством. На русском говорили и говорят тысячи, десятки тысяч лучших в мире учёных и творцов. Но самое главное, что русский язык - язык наших предков, на котором мамы поют колыбельные детям, бабушки рассказывают внукам сказки. Язык, на котором век за веком пишется великая история нашей великой страны.

Русский - звучит правильно. Русский - звучит гордо.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков

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