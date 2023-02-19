Губернатор Вадим Шумков поздравил Курганскую епархию с 30-летием

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил епархию с 30-летием:

- Ваше высокопреосвященство, дорогой владыка Даниил, дорогие земляки!



Сердечно поздравляю вас с 30-летием со дня образования Курганской епархии.

В Конституции нашей страны записано: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога…». Со времен крещения Руси православная вера – духовная опора нашего народа, с которой он строит новые города и сеет хлеб, растит детей, стойко переживает все испытания. Православие - это вера наших предков, которые более тысячи лет с ней защищали страну в самые сложные периоды её жизни, зная, что с нами Бог, а значит - с нами правда и победа.



Истинный дух православия, основой которого является Любовь, готовность на подвиг ради ближнего своего, ибо «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя», - живоносный источник, к которому всегда будут тянуться люди, просто потому, что другого такого источника нет. Потому на тех, кто посвятил себя служению Богу, вере православной, а значит – служению любви и добру, лежит особая ответственность. И священнослужители Курганской епархии – достойные продолжатели лучших традиций православной церкви, в том числе наших земляков святого преподобного Далмата Исетского, архимандрита Антонина (Капустина). Отец Евфимий из Катайского округа погиб при обстреле на СВО. Он должен был проводить бойцов до зоны боевых действий, но принял решение остаться с ними там, потому что почувствовал, как важна и нужна им его поддержка, что и местное население там, где не осталось священников, нуждается в укреплении веры и духа, в сострадании, милосердии и любви.



В поездках по области часто бываю в сельских храмах, знаком со многими батюшками, которые и сами чтут, и проповедуют простые истины - Бог есть Любовь и Свет, а вера без добрых дел мертва. Благодаря им в церквях и небольших приходах отогреваются сердца наших земляков, получают помощь, поддержку пожилые люди, у которых нет родных, сироты, семьи с детьми. Искренне благодарю Курганскую епархию за поддержку наших ребят, которые участвуют в СВО, за участие в проекте открытия социальных столовых и других наших добрых инициативах, которые реализуют социальные службы, за ваши инициативы, проекты и дела, которые помогают нести свет и радость нашим землякам. За ту большую работу, которую проводит епархия по восстановлению разрушенных храмов. Ведь и материальная разруха происходит от разрухи в головах. Больницы, школы и храмы наши предки строили в гораздо более тяжелых условиях, но у них были несгибаемая сила духа и желание созидать, потому что они верили всем сердцем.



Пусть и впредь Курганская епархия служит истинному православию, пусть, как от свечи к свече передается благодатный огонь, от сердца к сердцу передаются истинная вера, тепло и любовь. Помогай вам Бог в ваших благих делах! С праздником!

