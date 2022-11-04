Губернатор Вадим Шумков поздравил зауральцев с Днём народного единства

Мы должны направить все свои силы и средства, помыслы и желания на достижение победы.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в День народного единства поздравил зауральцев с праздником, который отмечается во всех уголках нашей Родины 4 ноября:

- Уважаемые жители Курганской области, земляки.

Поздравляю вас с Днем народного единства.

Пусть праздник новый, но своими историческими корнями он опирается на события в нашей давней истории, связанные с завершением разрушительных процессов, угрожавших самому существованию нашего народа и государства. К тому же, в этот день отмечается и День Казанской иконы Божией матери, любимый многими жителями нашей области праздник.

Нас, вне зависимости от политического строя и исторических эпох, всегда отличало стремление к единению, дружбе и взаимопониманию, независимо от национальной принадлежности и вероисповедания.

Жить в мире и согласии друг с другом, не навязывая другим свои взгляды и устремления, – ключевая и естественная отличительная черта нашего народа. По принципам добрососедства и взаимоуважения живем мы и в родной Курганской области.

Сегодня, ввиду новых угроз и обстоятельств, смысл праздника приобретает для всех нас новые черты. Потому что сейчас, вне зависимости от того, кем ты работаешь и во что веришь, приоритет у всех один, и он безусловен. Это сохранение нашего единства, с тем чтобы страна преодолела все возникающие трудности, справилась с недругами и, объединившись, направила все свои силы и средства, помыслы и желания на созидательный труд. С тем чтобы такое единство проявлялось не только в преодолении трудностей, но и в радости, и в устройстве в нашем обществе максимально справедливого порядка, облеченного в правильные и справедливые законы. Поскольку для многих наших граждан справедливость - это и есть закон.

Искренне благодарю каждого, кто сегодня на передовой или ждет отправки. Желаю вернуться к своим семьям как можно быстрее живыми и здоровыми. Благодарю тех, кто сегодня приходит на пункты сбора помощи для мобилизованных и приносит туда продукты и вещи для бойцов, кто перечисляет деньги. Благодарю всех, кто, не тратя времени на болтовню, своим созидательным трудом помогает стране и региону развиваться и преодолевать все трудности.

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