Губернатор Вадим Шумков поздравил земляков с 80-летием Курганской области

Губернатор курганской области Вадим Шумков поздравил зауральцев с днем рождения Курганской области:

- Дорогие земляки.

Для человека 80 лет – это солидный возраст, когда за плечами большой путь и время делиться опытом. Курганская область за свои 80 лет тоже прошла и пережила немало. Рожденная в переломный победоносный период Великой Отечественной войны, она отправила на фронт более 220 тысяч своих сыновей и дочерей и стала одним из плацдармов трудового фронта, приютила тысячи тех, чьи дома были разрушены войной. Наша земля дала стране десятки Героев Советского Союза и Героев труда.

Благодарю наших дорогих ветеранов, которые внесли неоценимый вклад в Великую Победу. На вашем примере взросли достойные ребята, которые сегодня, как их деды и прадеды, героически сражаются за то, чтобы все могли жить и воспитывать детей под мирным небом.

Вместе со всей страной Курганская область залечивала раны после Великой Отечественной войны, жила и работала, досрочно выполняя планы пятилеток, отстраивая наши города и села, создав тысячи новых объектов экономики и инфраструктуры. Затем в 90-е, к сожалению, многое утратив из того, что было построено, а также потеряв надежду и веру в будущее, став общероссийским символом депрессии и разрухи.

Но прошло совсем немного времени, и своё 80-летие регион встречает уже совершенно другим, обновленным. В первую очередь благодаря вам, мои дорогие земляки. Благодаря вашему труду регион встречает свой юбилей помолодевшим, похорошевшим, с огромными масштабами работ и твёрдой уверенностью, что всё у нас получится.

Не буду перечислять всё, чего нам удалось добиться за эти несколько последних лет. Вы и сами видите, как преображаются наши города и сёла, как строятся заводы, детсады, ремонтируются школы, больницы, дороги, благоустраиваются скверы и парки, восстанавливается ЖКХ. Ну а самое главное, как меняются люди. И все эти добрые перемены - дело ваших рук.

Я сердечно благодарю каждого из вас, мои дорогие, за ту энергию, любовь и заботу, с которой вы включились в работу по развитию нашей любимой Курганской области. Ведь мы гордимся своим прошлым, стремимся в будущее, а живем настоящим!

С 80-летием региона вас, дорогие мои земляки!

С юбилеем, тебя Курганская область!

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