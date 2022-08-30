Губернатор Вадим Шумков пожелал аграриям доброй погоды и хорошего урожая

В своем официальном аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» губернатор Курганской области обратился к аграриям и рассказал о ходе уборки урожая.

«У аграриев традиционно на счету каждый погожий день. Уже обработано 27% площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми. В Целинном и Щучанском округах работают с опережением - обработано уже свыше 35% площадей. Целинный округ лидер еще и по объемам обмолоченных площадей – урожай убран на площади более чем в 30 тыс. га», - привел цифры Вадим Шумков.

Глава региона подчеркнул, что средняя урожайность намного выше, чем в прошлом году — 23 ц/га.

«Слава Богу! И там, где с землей работают грамотно и честно, собирают более 30 центнеров с гектара. Такие результаты показывают аграрии Кетовского, Мишкинского, Сафакулевского, Шатровского округов. В Щучанском округе – около 35 ц/га», - порадовался губернатор.

В конце заметки глава региона оставил свои пожелания аграриям:

«Будем надеяться, что погода даст продолжить уборку хорошими темпами. Нашим парням - доброй погоды и хорошего урожая!»

Василий Малухин. Фото автора.