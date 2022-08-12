Губернатор Вадим Шумков пожелал военным летчикам надежных моторов и твердых крыльев

12 августа – День военно-воздушных сил России

Дорогие друзья! Сегодня, 12 августа, наша страна и наша армия отмечают очередную важную дату своей истории – День военно-воздушных сил России.

110 лет назад Военным ведомством Российской империи был издан приказ о формировании специальной воздухоплавательной части. Свою значимость для обороноспособности страны новый род войск показал сразу же на фронтах Первой мировой войны. А во время Великой Отечественной войны и дальнейших вооруженных конфликтов русская военная авиация стала одним из ключевых и стратегически важных ресурсов для достижения победных результатов.

Среди героев, снискавших славу в небе, защищая своё Отечество от врага, и наши земляки. В их числе два первых дважды Героя Советского Союза – генерал-лейтенант авиации Григорий Пантелеевич Кравченко и генерал-майор авиации Кирилл Алексеевич Евстигнеев.

И сегодня в ходе специальной военной операции на Украине российские военные летчики снова доказывают, что небо над родиной принадлежит только им, а любые попытки врага нарушить целостность наших границ и мирную жизнь наших граждан будут немедленно пресекаться.

Служить в военно-воздушных силах страны – это и большая честь, и большая ответственность. Важно обладать не только смелостью и мужеством, важно быть настоящим профессионалом и патриотом, готовым в любую минуту, по приказу, подняться на крыло, чтобы защитить свою большую, а значит, и малую родину.

Уважаемые военнослужащие и ветераны военно-воздушных сил России! Желаю вам надежных моторов и твердых крыльев, а неба только чистого и мирного. С праздником!

Губернатор Курганской области Вадим Шумков

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