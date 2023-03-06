Губернатор Вадим Шумков предложил Владимиру Путину продлить срок действия налоговых льгот для резидентов ТОРов

Губернатор Вадим Шумков предложил главе государства Владимиру Путину продлить срок действия налоговых льгот для резидентов территорий опережающего экономического развития.

«Налоговые льготы, особенно в части страховых взносов, действуют только первые три года работы ТОРа, а потом они прекращают своё действие. Мы попросили продлить на весь срок действия ТОРов весь перечень налоговых льгот. На наш взгляд, это разумное предложение», - отметил глава региона, добавив, что соответствующее предложение уже направлено в Правительство РФ на имя Михаила Мишустина.

В ходе встречи с президентом губернатор также акцентировал внимание на том, что в Курганской области, чтобы повысить эффективность работы ТОРов (они созданы на трёх территориях – Варгаши, Далматово, Катайск), а также в целом повысить привлекательность региона для инвесторов приняты дополнительные меры, сообщили в пресс-службе губернатора. В частности речь шла о создании индустриальных парков – площадок с готовой инфраструктурой для открытия новых производств, и финансовых мерах поддержки.

«Мы добавили к территориям опережающего развития индустриальные парки в рамках отдельной программы, которую Вы поддержали. Сегодня в регионе уже действуют пять индустриальных парков, в которых создано более тысячи рабочих мест. Сейчас одновременно создаются ещё два индустриальных парка, и в плане ещё два. Таким образом, к 2025 году на территории субъекта будет работать девять индустриальных парков. Кроме того, в рамках той же программы мы разработали новую форму поддержки: каждое предприятие, заходящее в территорию либо в индустриальный парк, имеет право на получение субсидии по возмещению первого взноса по договорам лизингового оборудования», - рассказал глава региона.

«Предложения Ваши по поводу продления сроков по ТОРам, по поводу того, чтобы сделать эту систему более эффективной, тоже считаю своевременными и востребованными», - отметил Владимир Путин.

Вадим Шумков подчеркнул, что комплексные меры поддержки уже дают результаты, приведя ключевые показатели по прошлому году – это и рост индекса промышленного и агропромышленного производства, и рост инвестиций в основной капитал, а также создание новых рабочих мест.

«Безработица сократилась с 1,8 процента до 0,9 – практически в два раза. Это в том числе как раз сочетание вот этих форм поддержки: территории опережающего развития, индустриальные парки и помощь по поддержке нового оборудования. Потому схема работает, но только комплексно. Мы пошли на это осознанно, потому что у субъекта не было никаких иных вариантов по развитию экономики с учётом отсутствия высоколиквидных природных ресурсов, крупных налоговых доноров. На наш взгляд, эта форма себя максимально зарекомендовала», - отметил губернатор.

Также Вадим Шумков озвучил предложение снять ограничения по числу индустриальных парков для регионов, которые можно создать с господдержкой в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сейчас в рамках нацпроекта в одном регионе можно создать до 5 таких площадок.

Проинформировал губернатор главу государства и об успехах работы агропромышленного сектора.

«В 1,6 раза выросло поголовье мясного КРС с 2019 года. Поголовье мясного КРС мы удвоим, также удвоим поголовье овец, и на 40 процентов вырастет поголовье свиней в регионе», - рассказал губернатор.

Всего в разработке региона сейчас более 1300 инвестпроектов, в рамках которых всего будет создано 13 тысяч рабочих мест, из них 7,5 тысяч уже создано.

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