Губернатор Вадим Шумков предложил Владимиру Путину продлить срок действия налоговых льгот для резидентов ТОРов

Во время встречи с главой государства Владимиром Путиным глава региона Вадим Шумков обратился с просьбой о выделении дополнительного финансирования на строительство нового хирургического корпуса онкодиспансера, школы на 1500 мест в Кургане и школы на 1100 мест в Шадринске.

«Поручение формировалось в 2019 году, сметная стоимость рассчитывалась тогда же. Но инфляция уже цены переставила. Нам пришлось торговать для того, чтобы не сорвать исполнение Вашего поручения, только часть объекта – без благоустройства, без оснащения. Мы это сделали, мы сегодня строим. Но разрыв по кассе составляет по онкодиспансеру порядка 75 миллионов рублей, а по двум школам – 1500 и 1100 [мест] – 862 миллиона рублей», - отметил Вадим Шумков.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, в Курганской области в 2022 году завершили строительство детской поликлиники площадью почти 7700 кв. м, на 500 посещений в сутки, а также идет строительство не только хирургического корпуса онкодиспансера, но и взрослой поликлиники.

Глава региона на встрече с Владимиром Путиным подчеркнул, что в Курганской области вынужденно модернизация здравоохранения началась раньше, чем стартовала федеральная программа, с 2019 года, потому что система была в плачевном состоянии, и проинформировал, как изменилась сфера за последние 4 года.

«С 2019 года привели в порядок уже 239 объектов здравоохранения всех уровней. Построили 59 новых модульных ФАПов и амбулаторий, приобрели достаточно много оборудования, 264 единицы тяжёлого оборудования, полностью обновили парк скорой помощи и купили 189 «неотложек», - рассказал Вадим Шумков.

Существенные работы проведены и в сфере образования. За последние три года в регионе построено 19 детских садов и четыре школы. Отремонтировали 274 объекта – это школы, детские сады, дома творчества, спортшколы. Сейчас строится большие школы в Кургане и Шадринске, а также новая школа в п. Красный октябрь Каргапольского округа.

Подводя итоги встречи, глава государства Владимир Путин подчеркнул: «Вы уже сказали про образование, про школы, про строительство, сами затронули и вопросы, которые требуют особого внимания. Да, онкодиспансер нужен. Татьяна Алексеевна Голикова такое поручение получит – проработать вместе с Вами, с соответствующими заинтересованными ведомствами эти вопросы».

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