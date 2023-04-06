Губернатор Вадим Шумков пригрозил депутатам, плохо работающим с наказами избирателей

Губернатор Курганской области Вадим Шумков пригрозил депутатам областной Думы, плохо работающим с наказами избирателей.

«Заниматься самолоббированием, разглагольствованием и пробиванием себе разного рода мест и преференций время прошло. Это не наш метод. И, уж точно, не вызов нынешнего времени», - написал в своём телеграм-канале глава региона.

Губернатор подчеркнул, что в годовом плане работы ключевое место должны занимать вопросы реализации наказов избирателей, в том числе в части поддержки работы социальной сферы, благотворительность, активное участие в поддержке мобилизованных и их семей. «Не попытки дележа бюджетов, а реальное развитие территорий, решение вопросов жителей. И во всем должно быть личное участие, а не болтовня и бесконечные попытки проехаться за чужой счет», - пояснил Вадим Шумков.

Глава региона поручил коллегам в ближайшее время заслушать реализацию таких планов. Те, кто работой по исполнению обращений и наказов избирателей не занимался, поддержки на будущих выборах не получат. Вне зависимости от будущих посулов и бывших заслуг.

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