Губернатор Вадим Шумков провел рабочую встречу с командующим Уральским округом войск Нацгвардии Сергеем Бойко

Губернатор Курганской области Вадим Шумков и командующий Уральским округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Сергей Бойко 25 августа провели рабочую встречу в правительстве региона. В ней также принял участие начальник территориального управления Росгвардии Андрей Быстров. Глава региона поздравил Сергея Бойко с назначением на должность.

Как сообщает пресс-служба главы региона, в ходе рабочей встречи стороны обсудили итоги работы ведомства и задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в регионе.

В 2022 году наряды вневедомственной охраны Росгвардии приняли участие в раскрытии свыше 190 преступлений, выявили более 7 тысяч административных правонарушений, задержали более 60 лиц, находившихся в розыске.

Кроме того, под охраной Росгвардии в Курганской области находится порядка 5 тысяч различных объектов, также Росгвардия во взаимодействии с полицией обеспечивает общественную безопасность при проведении массовых мероприятий.

По итогам 2021 года управление Росгвардии по Курганской области заняло 1 место среди территориальных органов Уральского округа войск нацгвардии, уточнили в пресс-службе губернатора.