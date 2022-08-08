Губернатор Вадим Шумков проверил работу аптеки «Курганфармация»

Губернатор Вадим Шумков сегодня, 6 августа, начал свой рабочий выходной с контроля цен на жизненно важные лекарственные препараты в одной из аптек областного центра, так как это один из вопросов, который волнует население. Вместе с главой региона наценку на лекарства проверяли депутат Евгений Кафеев, представители департамента государственного регулирования цен и тарифов, УФАС, Росздравнадзор, департамента здравоохранения.

Однако в ходе проверки нарушений не смогли выявить, цена на несколько случайно выбранных из сотен наименований перечня жизненно важных лекарственных препаратов лекарств, не превышает установленную государством стоимость. Представитель Росздравнадзора уверял, что проверки аптек проводятся ведомством регулярно. Вадим Шумков указал подключиться к контрольным выездам не только органам власти, но и депутатам областной Думы.

«Зашли с коллегами в аптеку «Курганфармации». Жизненно необходимые лечебные препараты по определённому списку должны продаваться со строго фиксированной наценкой. Попросил коллег из УФАС и Росздравнадзор провести комплексную проверку этого вопроса. И в этой аптеке, и в других, вне зависимости от их принадлежности и права собственности", - написал глава региона в своем телеграм-канале по итогам выезда.

По итогам проверки принято решение перезапустить проект «Забота», благодаря которому нуждающиеся жители области получали одноименную карту, которая дает скидки на товары и лекарства, в том числе и в аптеках сети ОАО «Курганфармация», в чем в этот же день убедились проверяющие.

Он также предложил расширить перечень торговых объектов, которые предоставляют скидку по карте "Забота", проработать этот вопрос и с ярмарками, где широко представлена продукция местных производителей.

«Мы подключаемся к этой работе, чтобы жители были уверены, что в случае болезни они могут купить препарат доступный по цене. Если говорить о нашей карте «Забота», необходимо этот проект углубить, чтобы как можно больше аптек присоединялось к нему. Главное, чтобы льготная категория граждан получала возможность подешевле покупать лекарства», - поддержал Кафеев.