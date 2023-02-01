Губернатор Вадим Шумков работал сегодня в Далматово

В школе № 3 год назад был сделан ремонт корпуса. В прошлом году рядом построили стадион. В средней школе № 2 полный капитальный ремонт внутри. По обеим школам ремонт будет продолжен. Завершен ремонт школы искусств. В этом году делается капитальный ремонт музея. Финансирование выделено. Скоро торги и затем работы. Здание 1913 года постройки.

Опорная дорожная сеть в Далматово за последние годы приведена в порядок. Одновременно делаются и дворы. В прошлом году отремонтирована дорога Далматово - Уксянское. В этом на территории округа пройдут ремонты участков дорог Шадринск - Миасское в строну села Верхняя Теча.

Привокзальную площадь в Далматово отремонтировали в прошлом году. Также выполнено частичное благоустройство отдельных объектов по пути следования от вокзала к монастырю. В этом году центр города от вокзала до монастыря будет преобразован в рамках комплексного благоустройства. На эти цели выделено 70 млн рублей. Это уже третий крупный проект благоустройства в городе после центра города и "Березовой рощи". Также в Далматово будет построен физкультурно-спортивный комплекс, возводятся молочные фермы.

По итогам визита глава региона Вадим Шумков провел президиум Правительства по вопросам комплексного развития Далматовского округа.