Губернатор Вадим Шумков распорядился обеспечить детей с сахарным диабетом системами мониторинга глюкозы

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил за счёт областного бюджета обеспечить детей с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы. Об этом сообщает официальный сайт правительства региона, в релизе которого говорится, что соответствующие изменения 12 августа были внесены в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Курганской области медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

«По поручению главы региона департамент здравоохранения изучил вопрос обеспечения детей с сахарным диабетом 1-го типа системами непрерывного мониторинга глюкозы и расходными материалами к ним. […]. Мы неоднократно обращались по этому поводу в Министерство здравоохранения РФ, в благотворительные фонды. В федеральном бюджете средства на эти цели не предусмотрены. Ни сами системы непрерывного мониторинга глюкозы, ни расходные материалы к ним не входят ни в «Перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», ни в «Перечень медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на медицинские изделия при предоставлении набора социальных услуг», утвержденные Правительством РФ», - сообщила заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина.

По ее словам, учитывая значимость этого вопроса, в интересах детей Вадим Шумков поставил задачу на региональном уровне разработать порядок обеспечения детей такими системами и выделить на это средства. Заместитель губернатора также подтвердила, что все статьи расходов утверждены.

В информации областного правительства говорится, что ранее, в период рассмотрения вопроса и разработки документов, по личной инициативе губернатора были привлечены благотворительные средства на обеспечение системами мониторинга детей до 4 лет, которые в этом нуждались в первую очередь. По состоянию на 1 августа 2022 года системами мониторинга глюкозы было обеспечено 23 ребенка. Сейчас проводятся конкурсные процедуры для обеспечения еще 20 детей.

Расходы на льготное лекарственное обеспечение в Курганской области за 7 месяцев 2022 года составили немногим более 776 млн рублей. Пациенты, страдающие сахарным диабетом, составляют более 52,4% среди всех льготных категорий граждан. Всего на учете состоит более 38 тысяч пациентов с данным диагнозом, в том числе около 300 детей.

Директор департамента здравоохранения Алексей Сигидаев подчеркнул, что все дети и взрослые, страдающие диабетом, обеспечены в полном объёме средствами контроля уровня глюкозы в крови и лекарственными препаратами. Ежемесячно они получают медикаменты на сумму 4-8 тыс. рублей в соответствии с назначениями врачей.

По словам руководителя департамента здравоохранения Алексея Сигидаева, решение о том, нуждается ребёнок в такой системе или нет, принимают врачи.

«Подход индивидуальный к каждому ребенку, чтобы такая помощь ему пошла на пользу, а ни в коем случае не во вред, потому что у системы есть свои особенности и при переходе на неё важно учесть ряд факторов», - сказал Сигидаев.

Фото с сайта ru.freepik.com

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