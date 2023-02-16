Губернатор Вадим Шумков рассказал о модернизации системы здравоохранения

«За последние несколько лет только в Кургане отремонтировали инфекционную больницу, роддом на Советской, больницу скорой медицинской помощи, филиалы детской поликлиники, ряд других медицинских учреждений. Ввели после строительства и ремонта здания взрослой поликлиники рядом со 2-й городской больницей, а также в Заозерном и новую детскую поликлинику по проспекту Голикова», - написал Вадим Шумков.

Губернатор отметил, что также продолжается комплексный последовательный ремонт самой 2-й городской и областной клинической больниц. Наружная часть сделана, теперь последовательно приводятся в порядок отделения. В медучреждения поставлены сотни единиц нового медицинского оборудования и техники. Выросла заработная плата ключевого персонала учреждений. На этот год запланировано продолжение ремонтных работ еще по нескольким крупным объектам в городе.

«Начнем приводить в порядок поликлинику на ул. Дзержинского. Продолжается строительство хирургии онкодиспансера в Рябково, а также взрослой поликлиники в центре города по ул. Кирова. Я к тому, что ранее активно используемая отдельными лицами аргументация не всегда качественной оказываемой медицинской помощи по причине материально-технического состояния учреждений становится уже несостоятельной», - отметил губернатор.

Вадим Шумков призвал максимально с самоотдачей сосредоточиться на качестве работы медицинского персонала по всем обращениям жителей.

«Терпение, любовь и уважение ко всем, кто обращается в наши медицинские учреждения. И конечно же, профессионализм наших медицинских работников. Спасибо огромному количеству тех медработников, кто именно так и работает, не тратя времени на отговорки. Спасибо всем, кто понимает и поддерживает», - резюмировал Вадим Шумков.