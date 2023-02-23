Губернатор Вадим Шумков рассказал о развитии Варгашинского округа

Идёт к завершению капитальный ремонт культурного центра "Современник", а также детско-юношеского центра.

"Сделаем окружную дорогу вокруг райцентра. Отремонтируем ещё несколько дорог в самом посёлке. Продолжится ремонт дорог и социальных объектов и на территории округа. Также выводится на торги третий этап строительства очистных с коллектором до площадки индустриального парка", - поделился планами Вадим Шумков.

Только на этот проект выделено более 400 млн рублей. Губернатор отметил, что посёлок, как и многие населенные пункты округа, изменились в лучшую сторону.

"Масштабный ремонт школ, детских садов, больницы, поликлиники и ФАПов. Ремонтируемые и строящиеся дороги, очистные, индустриальный парк, дворы, благоустройство. Объектов очень много. Будет ещё больше", - пообещал Вадим Шумков.