Губернатор Вадим Шумков считает, что Сербии нужно войти в состав России

«Сербии нужно заявить о намерении присоединиться не к ЕС, а о включении в ЕАЭС, а затем, последовательно, и в состав РФ. На следующий же день вся еврорать будет «бить копытом» об их порог», - написал в своем телеграм-канале Вадим Шумков.

Глава региона поделился мнением, что славяне, заняв огромную территорию от Тихого океана на востоке и до Атлантики на западе, стали самой пассионарной этнической группой. Но, затем, рассыпавшись на кучки слабосильных обособленных и управляемых извне государств, часть которых попали под патронат Оттоманской или более сильных западных империй, стали одновременно самой раздробленной этногруппой. Стравливаемые друг с другом внешними силами, чтобы под любым предлогом не вспоминали о своем кровном родстве и единстве.

«В этом корень и нашей слабости, и нашей силы», - подытожил Вадим Шумков.