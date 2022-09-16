Губернатор Вадим Шумков выразил соболезнования родным и близким генерал-майора Владимира Усманова

«Это тяжелая утрата не только для родных и близких Владимира Викторовича, но и для всей Курганской области. Человек глубоко преданный России и Курганской области.

За 71 год он успел столько, что хватило бы для нескольких славных судеб. Боевой генерал, прошедший Афганистан, военный комиссар Курганской области, настоящий патриот Родины. Многие добрые дела региона неразрывно связаны с его именем. Создание серии значимых книг, где увековечены десятки тысяч имен земляков, сражавшихся в разные годы за нашу страну и ее интересы, трудившихся на ее благо. По его инициативе в селах создавали колодцы памяти в честь героев Великой Отечественной войны и устанавливали памятные знаки, проводили патриотические акции и открывали мемориальные таблички на домах героев. Он сохранял память о доблести земляков и воспитывал новых патриотов. Не боялся и умел говорить на сложные темы с молодёжью и открыто высказывать своё мнение о тех, кто выступал против России.

Он с первых дней спецоперации поддерживал наших ребят.

Гордость детей и внуков, гордость всех жителей Курганской области. Пусть земля ему будет пухом! Добрая светлая память о Владимире Викторовиче – в его трудах, в его книгах и в наших сердцах сохранится на долгие годы», - отметил Вадим Шумков.



Пресс-служба губернатора Курганской области