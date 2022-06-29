Губернатор выразил соболезнования родным ветерана Великой Отечественной войны Ивана Норкина

Губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил соболезнования родным и близким скончавшегося ветерана Великой Отечественной войны Ивана Семёновича Норкина:

- Чуть больше года назад поздравлял Ивана Семёновича со 100-летием. Говорили с ним о многом – как он прошёл всю войну, как после участвовал в восстановлении Бреста, переехал в Курган, жил, работал, растил детей. Он прошёл достойный путь и для всех нас навсегда останется примером мужества и стойкости. Горько осознавать, что Ивана Семёновича больше нет с нами. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Подвиг Ивана Семёновича навсегда вписан в историю нашей страны. Низкий поклон вам, наш дорогой ветеран, и светлая память», - обратился глава региона к родным и близким Ивана Семёновича Норкина.

Иван Семёнович Норкин родился в селе Башкирском Половинского района. Накануне Великой Отечественной войны его призвали в ряды Красной Армии. По распределению направили в Ярославль, в полковую школу при 12-й дивизии, где он обучался на механика-водителя, потом стал инструктором. 1 мая 1941 года принимал участие в параде на Красной площади в Москве.

Война застала Ивана Семёновича в военном лагере под Москвой, в деревне Кузьминки. Воевал он в особой танковой бригаде. За свой первый бой, который был на западном фронте в Тульской области, получил медаль «За боевые заслуги». Принимал участие в сражении на Курской дуге. Участвовал в освобождении Белгорода, Литвы, Латвии, Белоруссии, восточной Пруссии. В боях получил осколочные ранения и контузию. Закончил войну в звании старшины. За проявленный героизм и отвагу награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией». После войны принимал участие в восстановлении Бреста. Затем некоторое время жил и работал с семьёй в Латвии, а в 1956 году переехал в Курган. Завершил трудовой путь на «Хлебокомбинате №1».

Информация о смерти Ивана Норкина накануне была опубликована в группе правительства Курганской области в соцсети «Вконтакте».

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