«Гулливер» отправляется на фестиваль «Таврида.АРТ»

Театр кукол «Гулливер» 13 августа отправляется в Крым на фестиваль «Таврида.АРТ» с уличным спектаклем «МЕЙD in УRAL» про кыштымского карлика Алёшеньку.

Фестиваль «Таврида Арт» – одно из ключевых событий Года культурного наследия народов России. Площадка фестиваля с 15 по 19 августа примет около 4 000 участников – молодых творцов со всей страны. За пять дней ребята посетят мероприятия с участием лучших деятелей культуры и искусств нашей страны. Хедлайнерами фестиваля «Таврида.АРТ» станут Баста, Лолита, Максим, Лариса Долина, Бурито и другие звёзды. В рамках события пройдут разнообразные фестивали, концерты и музыкальные шоу, выставки, кастинги и стажировки – всего более 300 разнообразных событий.

В фестивале уличных театров собираются принять участие шесть театральных коллективов из Кургана, Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. Декорациями и персонажами постановок станут арт-объекты Тавриды.

Театр кукол «Гулливер» представит под открытым небом постановку «МЕЙD in УRAL» о кыштымском карлике Алёшеньке. Спектакль создан в творческом взаимодействии с уличным театром маски «Странствующие куклы господина Пэжо» из Санкт-Петербурга, режиссёр Анна Шишкина. Премьера состоялась 1 июня 2021 года.

По информации Молодежного портала Зауралья prospekt45.ru

Фото Николая Пушилина.

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