Ханты-Мансийск станет площадкой для масштабного всероссийского события в сфере женского лидерства

В Ханты-Мансийске в партнерстве с Мастерской управления «Сенеж» автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» 28 ноября 2022 года при поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры состоится церемония закрытия регионального потока образовательной программы «Женщина-лидер» в Уральском федеральном округе на базе концертно-театрального центра «Югра-Классик».

Церемония закрытия регионального потока образовательной программы «Женщина-лидер» соберет воедино уникальное сообщество творческих и амбициозных женщин, которые активно вовлечены в проектную деятельность и неравнодушны к развитию гражданского общества.

Программа «Женщина-лидер» в 2022 году – это платформа для профессионального диалога между участницами Уральского федерального округа и квалифицированной командой организаторов, спикеров и наставников. Двустороннее взаимодействие является отличительной чертой образовательной программы, которая призвана сформировать сообщество талантливых женщин для решения конкретных социально значимых задач. Участницы образовательной программы «Женщина-лидер» являются мощным ресурсом для продвижения повестки женского лидерства.

В концертно-театральном центре «Югра-Классик» гостей мероприятия ждет насыщенная программа, в том числе – командообразующие активности, работа площадок, а именно: мастер-классы, выставки, дизайнерские показы.

С приветственными словами к участницам образовательной программы «Женщина-лидер» обратятся полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Галина Карелова, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова и проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина.

Участницам будут вручены сертификаты о прохождении регионального потока образовательной программы «Женщина-лидер». Также, участницы встретятся с международным сертифицированным коучем Анной Ставицкой для интерактива по дальнейшему развитию проектов участниц программы «Женщина-лидер» в Уральском федеральном округе.

Гостей мероприятия ждет концертная программа при участии Веры Кондратьевой – участницы Евразийского объединения женщин – региональных лидеров, Посла доброй воли Международной организации северных регионов «Северный форум», руководителя Общественной организации культуры коренных малочисленных народов Севера «МаМыхам» и самобытного автора и исполнителя этнических песенных текстов.

На портале Евразийского объединения женщин – региональных лидеров и на страницах социальных сетей (ВКонтакте,Одноклассники,Телеграм) губернатора Натальи Комаровой будет проходить онлайн – трансляция закрытия регионального потока образовательной программы «Женщина-лидер» в Уральском федеральном округе.

Подключайтесь к онлайн-трансляции и разделите радостные мгновения церемонии вместе с участницами программы «Женщина-лидер» в Уральском федеральном округе!

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