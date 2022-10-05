Хирургический корпус Курганского областного онкодиспансера сдадут в 2023

Работы по строительству хирургического корпуса областного онкодиспансера в Кургане ведут ежедневно, руководство региона следит за качеством работ.

В новом хирургическом корпусе 5 октября побывала заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина. «В Курганской области очень остро стоял вопрос по расширению площадей онкологического диспансера. Губернатор Вадим Шумков в 2019 году обратился по данному вопросу к Президенту РФ. Предложение по строительству нового корпуса онкодиспансера было поддержано, и в 2021 году мы приступили к строительству. Для нас это очень важный объект, потому что здесь будут учтены все новые санитарно-эпидемиологические требования, которые предъявляются для хирургических отделений, и отделение будет укомплектовано современным медицинским оборудованием, позволяющим выполнять высокотехнологичные операции. Для нас очень значимо сохранение жизни пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями. Это одна из важнейших задач, она отражена в национальном проекте «Здравоохранение», - отметила Лариса Кокорина.

Стоимость строительства данного объекта составляет более 1 млрд рублей, вместе с оснащением. Сегодня уже подходит к завершению строительство коробки здания и начинаются отделочные работы. Контроль осуществляется областными департаментами строительства и здравоохранения, ведется видеонаблюдение.

«На данном этапе ведутся строительно-монтажные работы. Это монтаж металлоконструкций, кирпичная кладка наружных и внутренних стен, работы по системам вентиляции, монтаж отопления. Начались и отделочные работы. Всё выполняется согласно графика», - рассказал представитель генеральной подрядной организации «Курганстальмост», производитель работ Владимир Шмаков.

Здесь будет открыты пять хирургических отделений. Это маммология, то есть борьба с заболеваниями молочной железы; торокальная хирургия — заболевания легкого, средостения пищевода; абдоминальное отделение, где занимаются желудком и желудочно-кишечным трактом, брюшной полостью; гинекология и онкоурологическое отделение, так как сегодня врачи отмечают высокую заболеваемость урологическими патологиями, это заболеваемость мочевого пузыря, почек, предстательной железы.

«Строительство нового онкологического корпуса позволит обеспечить комфортное пребывание больного, а также очередность госпитализации на хирургический этап лечения. Новый корпус позволит проводить все этапы лечения в одном месте — хирургический этап, химиотерапия, лучевое лечение и дальнейшее наблюдение. На сегодняшний день у нас практически все специалисты молодые, но все этапы хирургического лечения они уже давно освоили. А модернизация, проведенная благодаря нацпроектам, позволила приобрести новое оборудование, которое всеми специалистами также освоено», - подчеркнул главный врач Курганского областного онкологического диспансера Гиви Сепиашвили.

Стоим отметить, что это не единственный крупный медицинский объект, на котором сегодня ведутся работы.

«У нас ведется строительство нескольких объектов. Завершается строительство детской поликлиники в микрорайоне Заозерном. До конца года объект будет введен в эксплуатацию, что порадует наших молодых мам и детей. Это будет прекрасное и современное учреждение. Также начато строительство взрослой поликлиники на территории областной клинической больницы, где будут развернуты клинико-диагностический центр и современная лаборатория. Строительство будет осуществлено в 2022-2024 годах. По всем объектам мы идем в графике», - рассказала Лариса Кокорина.

Она особо подчеркнула, что эти объекты для региона очень важны, поэтому крайне важно, чтобы они были сданы в эксплуатацию в сроки, установленные национальными проектами и заключенными контрактами.

Василий Малухин. Фото автора.