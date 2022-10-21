Хозяйство Леонида Вараксина добилось в этом году небывалой урожайности – 41 ц/га

В Шатровском округе близится к завершению очередной сельскохозяйственный год. Средняя урожайность по муниципалитету составила 30,6 ц/га. В трех крестьянско-фермерских хозяйствах: Грехова А.В., Ковкова И.Л. и Вараксина С.Л. этот показатель превысил40 ц/га.

Одним из лидеров высоких показателей урожайности стал Сергей Вараксин. Его хозяйство основанное в 1992 году начинало со 120 гектаров пашни. Сейчас его поля раскинулись на площади 3393 га. Хозяйство Вараксина в основном выращивает пшеницу, горох и рапс.

Сельхозпредприниматель умело пользуется государственной помощью при закупке основных средств производства. При компенсации затрат по уплате первоначального взноса по договору лизинга приобретаются современные посевные комплексы, комбайны, трактора, идёт постоянная работа по обновлению семенного фонда. Вараксин перевели всю систему полеводства на ресурсосберегающие технологии обработки почвы. Научный подход используется и при применении минеральных удобрений. Все это способствует получению высоких – до 41,4 ц/га.

Крестьянское хозяйство Леонида Вараксина занимается размножением высококачественнх сортовых злаковых семян. Элитные и супурэлитные семена пользуются спросом не только в Курганской области, но и далеко за ее пределами.

«Шагая в ногу со временем, мы модернизируем свое хозяйство, внедряем новые технологии обработки почвы, новые сорта зерновых и зернобобовых культур, ежегодно обновляем тракторный парк и парк зерноуборочных комбайнов, при этом повышаем производительность труда. В текущем году приобрели трактор «Кировец» К-735М, самоходный опрыскиватель Барс-3000. Есть планы и на последующие годы», – делится Сергей Вараксин.

Фото департамента АПК.

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